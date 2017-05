Scene di paglia, il festival dei casoni e delle acque tra la Saccisica e il Conselvano

Dal 17 giugno al 2 luglio torna con la nona edizione "Scene di paglia, festival dei casoni e delle acque": undici spettacoli in otto suggestivi spazi, tra terra e acqua, in sei comuni della Saccisica.

"Scene di Paglia ha portato in questi anni in undici comuni della provincia di Padova, tra Saccisica e Conselvano, e in un due della provincia di Venezia, decine di spettacoli dal vivo, molti dei quali di rilievo nazionale e internazionale, prime assolute, anteprime, progetti speciali, percorsi didattici, laboratori, mostre, proponendosi al territorio come occasione per fare rete – non solo sul piano culturale – e facendo crescere un pubblico attento e appassionato alle espressioni più avanzate delle arti performative.

Apre il festival il concerto di Paolo Fresu Devil Quartet, in programma il 17 giugno in piazza a Piove di Sacco.

Ne corso della manifestazione sono previsti anche un progetto speciale di Marco Paolini e cinque Prime regionali.

I LUOGHI

Essenziale è il dialogo che s’instaura tra le proposte artistiche e i luoghi del festival: casoni di campagna e di laguna, barchesse, parchi, idrovore, case coloniche, scuderie, parchi storici, piazze e angoli urbani.

Spazi pubblici e talvolta anche privati, spesso riscoperti o aperti per l’occasione, che hanno consentito in questi anni di ricucire tra loro elementi di bellezza e di storia di un territorio profondamente segnato da processi di sviluppo incontrollato e non sempre attento alle peculiarità e alla fragilità dell’ambiente.

Casone Azzurro - Arzergrande

Corte Benedettina - Legnaro

Scuderia La Gardesana - Sant'Angelo di Piove di Sacco

Casone Ramei - Piove di Sacco

Idrovora Santa Margherita - Codevigo

Villa Ca' Sagredo - Conselve

