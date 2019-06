Scene di paglia 2019 "Memorie di Atlantide" in scena a villa Roberti di Brugine

Martedì 25 giugno secondo appuntamento con il Festival Scene di paglia, all’insegna di due importanti ritorni: quello di Villa Roberti a Brugine (via Roma 96) che rientra tra i luoghi della rassegna, con la sua suggestiva ambientazione nel parco Rinascimentale; il ritorno di Giovanni Dell’Olivo e del Collettivo di Lagunaria, protagonisti di numerose edizioni del Festival. Inedito, invece, il loro spettacolo di teatro musicale: Memorie di Atlantide, musica, canto, racconto e poesia, che viene presentato in prima assoluta a Scene di paglia (biglietto: 5 euro, spettacolo in abbonamento; per informazioni info@scenedipaglia.net)

Scarica il programma completo di "Scene di Paglia"

Memorie di Atlantide è uno spettacolo di teatro canzone scritto e interpretato da Giovanni Dell’Olivo, accompagnato sul palco dal suo storico gruppo, il Collettivo di Lagunaria. Un intreccio di prosa e canzoni, nella modalità cara all’artista e già sperimentata in altri lavori, come Kociss, Mude da Mar e Addio a Ulisse, tutti presentati in anteprima a Scene di paglia. Memorie di Atlantide ripercorre in chiave metaforica la storia di Atlantide sommersa, distopia sia dell’anima dell’autore che dell’anima collettiva di una generazione e dei suoi sogni naufragati di giustizia e uguaglianza sociale. E di naufraghi, migranti e respingimenti si parla nella metafora narrativa, dove la fine di Atlantide rappresenta la fine dell’idea stessa di società aperta e inclusiva. Un tema di stretta attualità, affrontato in diversi spettacoli della rassegna.

Scene di paglia 2019 "Strade ritrovate", tutti gli eventi del festival dei casoni e delle acque

Ma Atlantide è anche la Venezia dell’infanzia dell’autore, sommersa e dimenticata. Tredici i brani dello spettacolo, undici originali e due traduzioni e riarrangiamenti di brani celebri del cantautorato francese. Memorie di Atlantide è dedicato alla memoria di Bernardo Cinquetti, cantautore parmigiano recentemente scomparso.

Memorie di Atlantide

Giovanni Dell’Olivo: chitarra, bouzouki e voce

Alvise Seggi: contrabbasso

Stefano Ottogalli: chitarra

Walter Lucherini: fisarmonica

Serena Catullo: voce

regia Vito Lupo e Arianna Moro

performer: Arianna Moro

Prossimi appuntamenti

ore 21.15 | Legnaro | Corte Benedettina

Elena Arvigo

Una ragazza lasciata a metà

Giovedì 27 giugno

ore 21.15 | Polverara | La Posa degli Agri

Tiziana Francesca Vaccaro

Terra di Rosa

Venerdì 28 giugno

ore 21.15 | Piove di Sacco Casone Ramei

Chiara Frigo

Ballroom

Sabato 29 giugno

ore 21.15 | Dolo | Villa Angeli

Gardi Hutter (svizzera)

La sarta

Biglietti

Ingresso gratuito: Costruire è facile, Poesia, la vita

Ingresso 20 euro Una strada ritrovata (con cena), Laboratorio Ballroom

Ingresso 3 euro: Hänsel e Gretel tra valli e casoni

Ingresso 5 euro: Tutti gli altri spettacoli

Abbonamento: 40 euro

Scene di paglia 2019 - XI edizione

Festival dei casoni e delle acque

21 giugno – 7 luglio 2019

Arzergrande, Brugine, Codevigo, Conselve, Dolo, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco

http://scenedipaglia.net/

