Schede ospedaliere e territoriali, l’incontro del PD all’Hotel Crown Plaza

Al via la campagna di ascolto e confronto del Partito Democratico in vista dell’approdo in Consiglio regionale delle schede ospedaliere e territoriali. Appuntamento venerdì 8 febbraio, all’Hotel Crown Plaza di Padova alle ore 18. A coordinare i lavori saranno il consigliere regionale Claudio Sinigaglia e il capogruppo Stefano Fracasso; insieme a loro Adriano Benazzato (Anaao/Assomed), Stefano Ivis (Fimmg), Tiziano Vecchiato (Fondazione Zancan), Aldo Mingati (già direttore dell’Antica scuola dei Battuti di Venezia) e Christian Ferrari della Cgil.

“Dobbiamo ascoltare e coinvolgere amministratori locali e addetti ai lavori, in modo da prendere scelte consapevoli, nell’interesse delle comunità con una programmazione equa e non discriminante - spiega Sinigaglia - Il Piano sociosanitario approvato a dicembre, oltre a non dare risposte sulla non autosufficienza, non ha sciolto i nodi sulle Medicine di gruppo e la carenza di personale. Adesso ci prepariamo al secondo tempo della partita: le schede ospedaliere che riorganizzeranno gli ospedali veneti e quelle schede territoriali che programmeranno i servizi di presa in carico delle persone nel territorio. È importante il contributo di tutti, per questo auspichiamo un’ampia partecipazione di sindaci, assessori, organizzazioni sindacali, operatori del settore e ordini professionali”.