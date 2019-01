“Lo Schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi”, spettacolo della rassegna “Ricordami” al Rex

“Ricordami” la rassegna di Teatro Civile andrà in scena a febbraio e marzo 2019 a Padova, al cinema Rex.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Ricordami”

Una serie di appuntamenti interamente dedicati al Teatro Civile, progetto in collaborazione con il Cinema Rex di Padova.

Quattro eventi con quattro grandi storie.

Venerdì 8 marzo

“Lo Schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi”

dalle ore 21.15 alle 23.15

Mogadiscio, Somalia, 20 marzo 1994, le 13.04. Ilaria Alpi, giornalista italiana del TG3 viene uccisa insieme al suo operatore Miran Hrovatin.

Il caso Alpi ha dell’incredibile: in una Somalia disseminata di rovine e memorie coloniali un silenzio inscalfibile copre le manovre di scaltrissimi uomini d’affari collusi e corrotti. E’ questo silenzio che Ilaria attacca frontalmente, spalancando squarci di inaudita verità su un’Africa italiana dilaniata da guerre intestine, tra rifiuti tossici, faraoniche quanto inutili opere pubbliche, traffici d’armi, epidemie di colera, integralismi islamici, pirati, sultani e grottesche festicciole tricolori per celebrare la cooperazione internazionale, ufficialmente lì per riportare la pace, la speranza.

A distanza di più vent’anni da quell’omicidio, però, la maggioranza degli italiani ignora perfino l’esistenza della ventunesima regione italiana, della Somalia; ignora gli interessi, le speculazioni, i miliardi, gli “zeri” che gli italiani hanno guadagnato sulla pelle della popolazione; ma, soprattutto, ignora come e perche’ Ilaria Alpi sia stata ammazzata e da morta, umiliata dall’insabbiamento delle indagini.

di Stefano Massini - regia Giorgio Sangati

con Anna Tringali - produzione Teatro Bresci

La rassegna

Premi Rec! Ricordami.

la prima rassegna interamente dedicata al Teatro Civile

Direzione Artistica: Teatro Bresci

“In un momento storico in cui gran parte della comunicazione passa per canali virtuali, la forza del mezzo teatrale è quanto mai necessaria: se la fruizione televisiva e telematica si fa sempre più individualista, a teatro si ritrova una comunità concreta di individui. Il teatro riscopre la sua antica funzione di aggregante sociale e di veicolo attraverso cui la cultura diventa accessibile a tutti”.

Biglietti

Intero euro 7, ridotto euro 5

ridotto per studenti scuole superiori e Università

Presto in vendita:

On line all’indirizzo https://ticket.cinebot.it/rex

(costo di commissione euro 0,50)

Cassa del Cinema Rex

