School of rock, spettacolo al Gran teatro Geox

sabato 28 dicembre 2019, ore 17

domenica 29 dicembre 2019, ore 16.30

Al Gran teatro Geox.

Si è chiuso a Trieste tra standing ovation e fiumi di applausi il primo Tour di School of Rock, il musical che Andrew Lloyd Webber ha tratto dal film di Richard Linklater del 2003 arrivato in Italia grazie a Massimo Romeo Piparo che ne ha curato l’adattamento e la regia. Il musical, con Lillo protagonista, sarà di nuovo in scena nei teatri delle più importanti città italiane a partire dal prossimo autunno.

Lillo – Pasquale Petrolo – sarà nei panni di un incallito chitarrista rock che, senza lavoro, per vivere si improvvisa insegnante in un istituto di prestigio, creando una favolosa rock band di bambini. In scena con lui 25 artisti, con 12 giovanissimi dall’Accademia del Sistina, e due band dal vivo: quella del Maestro Emanuele Friello e quella dei ragazzi.

