“La Scienza del Respiro” presentazione libro a Y-40

Farà tappa anche ad Y-40 The Deep Joy, il tour di presentazione dell’ultimo libro del campione ed istruttore di apnea Mike Maric, “La Scienza del Respiro”, Vallardi Editore, giovedì 5 aprile, alle 21, in una serata evento ad entrata libera.

Il campione del mondo nel 2004 di apnea Jump Blue, divenuto da giovanissimo membro dello staff di Umberto Pelizzari e in tempi più recenti parte del team tecnico di Federica Pellegrini, sin dall’apertura frequenta la piscina più profonda del mondo, dove ha condotto tanti campioni dell’acqua come Domenico Fioravanti, Filippo Magnini, Luca Dotto e Stefano Figini.

Le sue tecniche di respirazione, utili alle grandi profondità, sono state rivisitate da Maric nel concepire un protocollo utile allo sforzo ed al rilassamento in tutti gli sport, dalla ginnastica artistica con il campione olimpico Igor Cassina al karate con la campionessa del mondo Sara Cardin.

“In questa piscina in cui mi sento a casa, dove mi alleno, diverto e rilasso in maniera particolare e dove ho condotto e allenato tanti amici sportivi – spiega lo stesso Mike Maric - ho ritenuto doveroso fare tappa con il mio nuovo lavoro, un testo sviluppato anche nel percorso condotto in questo luogo unico al mondo.

Il confronto sul tema della respirazione non è più materia solo di chi pratica sport a livello agonistico, ma è necessità ormai per tutti noi, sempre alle prese con la frenesia dei nuovi stili di vita.

In questo testo prendo in analisi la respirazione e do numerosi accorgimenti sulle modalità di gestione e sul controllo di essa, studiato in tanti anni di lavoro nell’apnea e nel mondo dello sport”.

La serata nella profondissima piscina termale di via Cataio 42 a Montegrotto Terme verterà sui consigli e suggerimenti sulla gestione consapevole del proprio respiro per affrontare la quotidianità: dallo stress alla performance sportiva, dall’ansia all’equilibrio mentale nella vita di tutti i giorni.