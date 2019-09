La Scienza sotto la rocca: iniziative di divulgazione scientifica a Monselice

La Scienza Sotto la Rocca 2019 ritorna nella splendida cornice di Piazza Mazzini con due serate ad ingresso libero (circa 180 posti a sedere).

🔜20 settembre dalle 21.15 avremo Stefano Polato - Cibo Vivo e Sara Buson, serata da "profeta in patria" per entrambi.

🔜21 settembre dalle 21.15 Adrian Fartade ci parlerà di esplorazioni lunari passate, presenti e future, e chissà se chiederà a qualche giovanissimo del pubblico di salire sulla prossima astronave 🚀🚀

Ingresso

Entrambe le serate sono ad ingresso libero.

* In caso di maltempo, l'evento verrà spostato presso l'auditorium dell'istituto Kennedy di Monselice

Noi chi siamo?

P2P Lab - APS - Sharing is Learning associazione di Monselice nata nelle politiche giovanili 3 anni fa. Magari ci avete già conosciuti in qualche passato evento su Arduino, Stampa 3D o attività scientifico-tecnologiche in genere.

Noi e Progetto Giovani Monselice vi aspettiamo e ne approfittiamo fin da ora per ringraziare l'Assessorato alle Politiche Giovanili e i nostri sponsor (Elettrofox Computer e EuroRisarcimento Group Srl) per appoggiare l'iniziativa.

Dettagli ulteriori

Terza serie di appuntamenti di divulgazione scientifica organizzati dall’associazione di promozione sociale P2P LAB con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Monselice.

Dopo le prime due edizioni in luoghi di prestigio come la Sala Consiliare e Villa Pisani, l’appuntamento si sposterà in Piazza Mazzini e sarà interamente dedicato allo spazio, in occasione dei 50 anni dall’allunaggio.

Le due serate sono ad ingresso libero.

La serata di venerdì vedrà protagonisti due “profeti in patria”, due eccellenze del nostro territorio. Lo Chef Stefano Polato è il titolare di 'Avamposto43' di Monselice, una live food Accademy nata a seguito della sua collaborazione con l'Argotec di Torino. Stefano ci parlerà di come l'astronauta possa essere preso come modello per migliorare la vita sulla terra.

Sara Buson è originaria di Pernumia e attualmente Professore di Astrofisica a Würzburg in Germania. Terminato il dottorato di ricerca a Padova, ha proseguito la sua carriera negli Stati Uniti entrando nel gruppo di ricercatori della Nasa. Lo scorso autunno ha ritirato il premio Issnaf per aver identificato una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia. Sara ci spiegherà quali sono i nuovi "messaggeri" che ci permettono di esplorare l'universo sempre più a fondo.

La serata di sabato sarà interamente dedicata alla Luna con una conferenza-spettacolo di Adrian Fartade, divulgatore e youtuber meglio noto come Link2Universe. Adrian ci racconterà come sono cambiate e come cambieranno in futuro le missioni lunari.

L’associazione promotrice ed organizzatrice delle serate è la P2P LAB, nata a Monselice nel 2017 nell’ambito delle politiche giovanili, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura scientifica e le nuove tecnologie, con particolare interesse per la prototipazione rapida e la stampa 3D.

L’associazione ci tiene a ringraziare gli sponsor: Elettrofox Noleggi e EuroRisarcimento Group.

Info web

https://www.facebook.com/P2PLabMonselice/posts/1200778026776153

https://www.facebook.com/events/2491212404291163/