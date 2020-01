“La scimmia” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Torna nella sua ventiduesima edizione la rassegna teatrale di San Giorgio Delle Pertiche. Il titolo scelto è “S...CONFINI” in quanto i temi trattati spaziano dallo sport, alla danza, ma anche dei rapporti padri-figli, di mafia e dell’identità umana: tutti argomenti che toccano direttamente o indirettamente ognuno di noi e la nostra comunità.

Il mio ringraziamento va ad ARTEVEN e all’associazione ViadelCampo che da oltre vent’anni cura la rassegna teatrale in maniera totalmente gratuita con una generosità di tempo ed energie senza paragoni. Il teatro è un’esperienza millenaria ma sempre autentica. E’ un’emozione che dobbiamo preservare.

Buona rassegna a tutti, sono certo vi piacerà.

Alberto Corsini

Vicesindaco e Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 21

Giuliana Musso

La scimmia

di e con Giuliana Musso

liberamente ispirato al racconto Una relazione per un’accademia di Franz Kafka

traduzione e consulenza drammaturgica Monica Capuani

musiche originali Giovanna Pezzetta

movimento a cura di Marta Bevilacqua

assistente alla regia Eva Geatti

direzione tecnica Claudio Parrino

costumi Emmanuela Cossar

© Foto: Manuela Pellegrino

produzione La Corte Ospitale

coproduzione Operaestate Festival Veneto

con il sostegno di Teatro Comunale Città di Vicenza (progetto Residenze 2018)

La scimmia è il corpo che vive, sente e quindi pensa.

È l’animale pienamente umano.

La scimmia siamo noi.

Un essere per metà scimmia e per metà uomo appare sul palcoscenico. È un vero fenomeno: parla, canta e balla. Un buffone, un mostro comico. È nato dalle ferite dell’anima di Franz Kafka, nel 1917, mentre i nazionalismi facevano tremare le vene dell’Europa. Rivive oggi, dopo cent’anni, in una nuova riscrittura di Giuliana Musso, con una più forte consapevolezza politica ed esistenziale. Si rivolge ad un auditorio di illustri Accademici e racconta la sua storia: scimmia libera, unica sopravvissuta di una battuta di caccia, catturata, ingabbiata e torturata, e per sopravvivere alla violenza sceglie di imitare gli umani che l’hanno catturata. L’unica resistenza è l’adattamento.

“Ho conosciuto La Scimmia grazie all’incontro con Monica Capuani che mi ha proposto di leggere un suo adattamento teatrale del racconto di Franz Kafka Una relazione per un’Accademia. Attraverso Monica ho conosciuto anche l’attrice britannica Kathryn Hunter, profonda e magistrale interprete di questo monologo kafkiano. Ma la volontà di creare uno spettacolo è nata solo quando ho scoperto che La Scimmia avrebbe potuto staccarsi dalla dimensione assegnatale dal suo autore per trovarne una più vicina ai temi che mi sono cari.

Il tema principale che ho voluto sviluppare è l’adattamento dell’individuo ad un sistema culturale violento, dominante, pericoloso. Violento perché normalizza la violenza, dominante perché gerarchizza tutti gli esseri viventi, pericoloso, perché ci spinge a una razionalità disumanizzante.

Un’altra forte motivazione che mi ha spinto alla produzione di questo monologo è la mia passione per la natura buffonesca dei caratteri di commedia. Questo personaggio è a suo modo un buffone, tenero come Charlot, diabolico come un arlecchino. La Scimmia è diventata un attore del varietà e parla ai Signori dell’Accademia: facendo il cretino per il pubblico nutre la sua infinita fame di umanità. Ridendo di quello stesso pubblico che compiace ogni sera trova uno spazio di libertà”.

Giuliana Musso

Cinema teatro Giardino

Via Roma, 70

Per Roger, La scimmia, Tanguera, In nome del padre

Interi euro 18 - Ridotti euro 15

Per Borsellino

Intero euro 14 - Ridotto euro 12

(ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10)

Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, soci BCC Roma e soci CRAL USLL 6 Camposampiero

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Per prenotazioni e prevendite telefonare al 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049.9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino

via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Associazione Viadelcampo

Tel. 349 7368623

renalore@libero.it

www.arteven.it

