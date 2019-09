Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2345032605719624/

Fridays for future Padova: percorso e orari dello sciopero per il clima

Dettagli

Luglio, il mese più caldo mai registrato a livello globale. In Siberia si sta consumando una delle più grandi catastrofi ambientali mai viste, con milioni di ettari di foresta in preda a incendi fuori controllo. Nel frattempo in Groenlandia, in un solo giorno si sono fuse 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio e 194 nel mese di luglio. Gli scienziati prevedono tra le conseguenze l'accentuarsi delle migrazioni forzate, della fame e la pericolosità che le disuguaglianze nell'accesso alle risorse sfocino in movimenti e governi xenofobi, nazionalisti e autoritari. Il nuovo report IPCC parla della riforestazione come una delle possibilità per mitigare gli effetti del cambiamento climatico ma nel frattempo la foresta amazzonica viene rasa al suolo a ritmi sempre più veloci.

Siamo di fronte ad un bivio, accettare la logica accecata della crescita e del profitto o cambiare radicalmente il sistema di gestione delle risorse. Per farlo l'azione individuale, per quanto importante, non è abbastanza.

E' necessaria una presa di posizione collettiva, un unico forte grido, formato dalla voce di tutti e tutte, che si alzi e si faccia sentire contro coloro che devastano il nostro habitat e ci costringono ad un futuro grigio e misero.

Per questo ancora una volta rilanciamo anche a Padova il Terzo Sciopero Globale per il clima!

Cambiamo il sistema non il clima!

Quando e dove

Appuntamento venerdì 27 settembre alle 9.30 in piazzale della stazione.

Percorso

Piazzale stazione;

Viale Codalunga;

Piazza Garibaldi;

Corso Milano;

Via Volturno;

Via Milazzo;

Via Cernaia;

Prato della Valle.

⚠ Indicazioni marcia per il clima ⚠

All’interno della marcia indichiamo di disporsi così: davanti ci sarà uno striscione di apertura e un carrello di amplificazione sostenibile (alimentato da pannello fotovoltaico), a seguire si disporranno i comitati promotori con cittadine e cittadini, a seguire le associazioni e in conclusione i partiti.

!!!Sottolineiamo che per arginare i tentativi di strumentalizzazione non si potranno portare bandiere/striscioni che riportino a gruppi/associazioni/partiti durante tutto il corso della manifestazione!!! Giustizia climatica è anche giustizia sociale! Non sarà tollerato alcun discorso discriminatorio. Invitiamo tutti e tutte a portare con sé cartelli, manifesti, strumenti musicali e oggetti rumorosi per rendere la marcia colorata e comunicativa. Indossa lo sciopero: prendi la tuta bianca prima della partenza del corteo o vestiti di verde. Invitiamo tutti e tutte una volta arrivati in piazza (a partire dalle 8:30) a passare a “registrarsi” al Meeting point (dove troverete anche le tute bianche), allestito in mezzo al piazzale della stazione. Invitiamo tutti e tutte a rispettare la città e a non lasciare spazzatura o altro sul piazzale di partenza, lungo il percorso e nella piazza conclusiva. Per qualunque problema saremo a vostra disposizione, per chiarimenti / necessità / aiuti vi invitiamo a rivolgervi al Meeting point prima della partenza o alla testa del corteo. Al termine della marcia ci sarà un microfono aperto tramite il quale tutte le associazioni, i gruppi, i singoli che lo desiderano possono comunicare il loro messaggio ai partecipanti e alla città di Padova.

Vi ringraziamo fin d’ora per la partecipazione,

Buona marcia a tutti e tutte!

Info

https://www.facebook.com/events/2345032605719624/

https://www.facebook.com/fridaysforfuture.padova/