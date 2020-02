Rassegna cinematografica “Scolpire il tempo”: l’omaggio a Tarkovskij al Lux

Un omaggio al genio visionario di Andrej Tarkovskij, regista e sceneggiatore scomparso prematuramente a Parigi nel 1986, a soli 54 anni d’età. Da lunedì 10 febbraio al Lux un appuntamento da non perdere per i cinefili e, in generale, per tutti gli amanti del grande cinema con la rassegna “Scolpire il tempo”, che fino al 18 marzo offrirà agli spettatori l’occasione per (ri)vedere su grande schermo i capolavori girati dal regista sovietico dal 1974 al 1986, anno della sua morte. Alcune di queste pellicole saranno proiettate sia in versione doppiata, sia in versione originale sottotitolata.

Scarica i depliant con tutti gli spettacoli

Dopo la serata inaugurale, che prevede un solo film in programma alle ore 21, la rassegna comprende in tutto altri 6 giorni, tutti con doppia proiezione (ore 18 e ore 21). Il biglietto unico per i film della retrospettiva costa 5 euro, mentre per il documentario in prima visione l’ingresso costa 8 euro.

Si comincia dunque lunedì 10 febbraio alle 21 con una prima visione: “Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera”, prezioso film documentario appena uscito e firmato dal figlio del regista, che ha utilizzato materiali inediti come registrazioni audio, interviste video, lezioni di regia custoditi nell'Archivio Tarkovskij di Firenze. Solo per la serata inaugurale l’ingresso sarà a offerta libera. Questo film sarà proiettato anche lunedì 9 marzo (ore 21) e mercoledì 18 marzo (ore 18 e ore 21), con ingresso a 8 euro.

Due i film in programma lunedì 17 febbraio : alle 18 “Lo specchio” (1974) e alle 21 “Stalker” (1979), entrambi proposti in versione originale sottotitolata.

Chi preferisse la versione doppiata potrà vedere Stalker lunedì 24 febbraio (ore 18), cui seguirà, alle 21, sempre in versione doppiata, “Nostalghia” (1983).

Lunedì 2 marzo , ancora “Nostalghia” (ore 18, in italiano) e, alle 21, “Sacrificio” (1986), ultimo film girato da Tarkovskij (in versione originale sottotitolata).

Per la versione doppiata di “Sacrificio” bisognerà attendere lunedì 9 marzo (ore 18).

Dettagli

Sette appuntamenti per ritrovare la maestosa potenza espressiva di Andrej Tarkovskij. Un cinema introspettivo sospeso tra spiritualità e religione, tra prosa e poesia.

📋 | Programma | 📋

Solaris (1971) ingresso gratutito

Lunedì 10 febbraio, ore 20:30 𝙫.𝙤.𝙨

Lo specchio (1974)

Lunedì 17 febbraio, ore 18 𝙫.𝙤.𝙨

Stalker (1979)

Lunedì 17 febbraio, ore 21 𝙫.𝙤.𝙨.

Lunedì 24 febbraio, ore 1

Nostalgia (1983)

Lunedì 24 febbraio, ore 21

Lunedì 2 marzo, ore 1

Sacrificio (1986)

Lunedì 2 marzo, ore 21 𝙫.𝙤.𝙨.

Lunedì 9 marzo, ore 18

Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera di Andrej Arsen'evič Tarkovskij

Mercoledì 12 febbraio, ore 21

Lunedì 9 marzo, ore 21

Mercoledì 18 marzo, ore 18

Mercoledì 18 marzo, ore 21

In collaborazione con Imago Russia Festival della cultura russa a Padova.

►►►►►

Biglietti

Film retrospettiva

🎟 Biglietto unico 5 euro

Documentario

🎟 Biglietto unico 8 euro



📝 L’accesso alle proiezioni è riservato ai soci del Circolo The Last Tycoon. È possibile tesserarsi alla biglietteria del cinema contestualmente all'acquisto del biglietto con un sovrapprezzo di 2 euro. La tessera ha valenza annuale (fino al 31 gennaio dell’anno successivo), è nominale e non cedibile.

✆ +39049751894

📧 lux@movieconnection.it

Info web

https://www.movieconnection.it/2020/scolpire-il-tempo/

https://www.facebook.com/events/837601753344513/

Gallery