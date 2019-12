Il duo Scriptless in concerto allo Spazio Natale Emergency

Dopo averci fatto ballare in occasione dell'ultima giornata dello Spazio Natale Emergency dell'anno passato, tornano a suonare per Emergency il 21 dicembre 2019 gli amici Scriptless, in formato duo! Lasciatevi pure trascinare da queste serate natalizie!

Buona musica e bella compagnia, uniti per una giusta causa: dare sostegno a Emergency, ai suoi progetti e ad una cultura di pace che ci unisca tutti.

Informazioni e contatti

