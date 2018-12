Gran finale con gli Scriptlessn allo spazio Natale di Emergency a Padova

Anche quest'anno l'avventura dello Spazio Natale di Emergency volge al termine.

Abbiamo passato un mese bello intenso, ma non crediate che arriveremo scarichi, all'ultimo giorno! Vogliamo chiudere in bellezza e per farlo ci aiuteranno gli amici Scriptless!

Domenica 23 dicembre, ultimo giorno di apertura del nostro negozio stagionale, dalle 17 in Riviera dei Ponti Romani, 44, musica e brindisi finale per ringraziarvi tutti e dirci arrivederci al Natale 2019.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/452232265311013/