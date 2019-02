"Scritti sparsi" di una vita d'avanguardia di Sirio Luginbühl, incontro al museo della Padova Ebraica

Presentazione del libro

"Scritti sparsi" di una vita d'avanguardia

Scritti sparsi è un'opera postuma di Sirio Luginbühl, curata da Flavia Randi, che racconta la vita di un artista sperimentatore dedicato alla ricerca creativa.

A seguire, verrà proiettato il film "Elena in Pardes", realizzato da Luginbühl e ispirato dall'opera di Tobia Ravà.

Intervengono all'incontro:

Flavia Randi

Tobia Ravà

Maria Luisa Trevisan

modera: Michela Caracciolo

La cultura degli anni ’60-’70 è stata per l’autore di stimolo per mutare e rinnovare i canoni dell’estetica. Da Napoli, a Milano, a Padova nascono gruppi e cooperative in cui la sperimentazione diviene la parola d’ordine: nel 1970 Luginbühl fonda a Padova la Cooperativa del Cinema Indipendente. L’autore incontra personaggi come Pier Paolo Pasolini o Sylvano Bussotti, allora invitati dal Centro Universitario Cinematografico dell’Università di Padova, e assapora la vivace atmosfera parigina con la libreria Shakespeare & Company o la vecchia cantina Tabou, dove artisti e intellettuali nostalgici dell’esistenzialismo, si ritrovavano.

La sua scrittura, a volte polemica ma sempre attenta a persone e fatti, ci riporta al periodo in cui le ultime avanguardie hanno operato.

Flavia Randi, laureata in Filosofia, si occupa di didattica e collabora con grande esperienza con il Comune di Padova nell’ambito del "ViviPadova – Un’aula grande come la città". Pubblica guide per ragazzi per il Museo Nazionale Atestino, il Museo Archeologico Nazionale di Altino e "Padova una città per i ragazzi". Nel 2009 ha scritto "Dove si posò l’Arca", testo illustrato da Sirio Luginbühl. Attualmente si occupa dell’archivio e dei film del marito Sirio.