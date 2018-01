"Scrittura smart per un posizionamento efficace", corso formativo a Padova

Giovedì 15 febbraio dalle 18.30 alle 20.30 Puntoventi s.a.s. organizza il corso gratuito "Scrittura smart per un posizionamento efficace".

Come riuscire a fare emergere il proprio messaggio in mezzo ad una marea di altri messaggi, potenzialmente più interessanti?

Pensando da un lato al posizionamento sui motori di ricerca e dall’altro agli innumerevoli feed social che ogni internauta consulta quotidianamente, per quale motivo dovrebbe preferire il nostro contenuto a quello di un nostro competitor? La soluzione è il content marketing, ovvero la capacità di produrre e condividere contenuti testuali di qualità, rispondenti sia alle più recenti regole di SEO sia alla necessità di offrire la migliore user experience possibile ai nostri fruitori.

Il corso "Scrittura smart per un posizionamento efficace" permetterà di analizzare le tecniche migliori e gli accorgimenti tecnici da adottare per produrre contenuti editoriali che gli utenti apprezzano, che siano capaci allo stesso tempo di attirare visitatori, sostenere le vendite, l’engagement, la fidelizzazione, la raccolta di lead e orientare positivamente i comportamenti d’acquisto dei consumatori.

Nel corso della serata di formazione gratuita saranno presi in esame:

Gli algoritmi di Google e le regole base del posizionamento

La definizione di un corretto piano di content marketing

La gestione della user experience

Le caratteristiche essenziali di un buon sito internet

La scelta delle key word

La struttura migliore per i contenuti su siti e social

Gli errori più comuni da evitare