"Sculture. in acqua, in piazza", arte contemporanea en plein air a Villa Contarini

Sculture. in acqua, in piazza

Villa Contarini - Piazzola sul Brenta

Dal 26 maggio al 27 novembre nei giardini di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta si svolge Sculture. in acqua, in piazza - rassegna di arte contemporanea - Biennale di scultura.

La rassegna, curata dallo scultore Pino Pin, ospita oltre quaranta scultori di fama internazionale.

Un evento unico che si svolgerà nei giardini di Villa Contarini e nelle zone architettonicamente più significative della zona, realizzando un vero e rivoluzionario allestimento artistico en plein air.

Arte e ambiente saranno in relazione tra loro in un connubio di straordinario impatto scenico capace di far dialogare la concettualità della scultura moderna con un paesaggio dove l’architettura classica ha un ruolo importantissimo sui confini visivi del territorio.

LA MOSTRA

L’aspetto nuovo della presente edizione è che le opere sembrano materializzare quasi un "sogno della sostanza", la sua proiezione onirica e l’artista tende dunque a proporsi come suo interprete.

La presenza del colore, con un probabile richiamo alla scultura dell’antica Grecia e di Roma aumenta questa ricerca di creare una sorta di effetto Pigmalione, ovvero tradurre la materia in qualcosa di vivo.

Anche quest’anno saranno presenti opere provenienti da alcune Accademie d’arte italiane come quella di Urbino, Venezia che creano una sorta di ponte tra tradizione e proiezione verso le ricerche future.

INFORMAZIONI

www.propiazzola.it/sculture-in-acqua-in-piazza

