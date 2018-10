La scuola va alla guerra, incontro con Antonio Mazzeo alla Sala Caduti di Nassiriya

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/723502061315933/

Venerdì 12 ottobre, alle ore 18, incontro alla Sala Nassiriya con Antonio Mazzeo, insegnante e attivista contro la guerra, colpito da un provvedimento disciplinare, parleremo della progressiva militarizzazione della scuola.

Parate, bande musicali, gare sportive, visite e gite nelle caserme, conferenze e lezioni in classe, fino ad arrivare alle borse di studio/formazione e alle certificazioni per l'alternanza scuola-lavoro nei corpi d'assalto delle Forza Armate o nelle aziende dell'export degli strumenti di morte: assistiamo a una costante occupazione militare della didattica e degli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Ciò avviene per abituare alla presenza militare in ambiti e contesti quotidiani e per legittimare la guerra che, governo dopo governo, vede l'Italia sempre più impegnata in diverse missioni, dalla Libia all'Irak al Niger, e per la quale si spendono 64 milioni di euro al giorno, alla faccia dei tagli sui servizi sociali.

Studenti e lavoratori contro la guerra

Cobas Scuola Padova