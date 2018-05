“A scuola di Guggenheim”, le opere dei piccoli alunni in mostra a Villa Breda

“A scuola di Guggenheim”

Villa Breda

il 20 maggio

Domenica 20 maggio nella splendida cornice di Villa Breda torna per il terzo anno l'appuntamento con la mostra delle opere realizzate dai bimbi della scuola d’infanzia A. Breda nell’ambito del progetto “A scuola di Guggenheim”.

Si tratta di un programma formativo rivolto a tutte le scuole del Veneto, di ogni ordine e grado, realizzato attraverso la collaborazione tra Collezione Peggy Guggenheim e Regione del Veneto con percorsi specifici per le diverse fasce scolari ideati in base alle indicazioni ministeriali.

La volontà primaria è di educare i bambini e i ragazzi all’arte moderna e contemporanea al fine di sviluppare identità storica, critica, sociale e territoriale. Analizzando le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti del fare artistico, bambini e ragazzi riflettono sulle modalità di rappresentare la realtà e sul concetto di creazione artistica; inoltre, sviluppano la capacità di lavorare in maniera collaborativa e interdisciplinare e maturano il senso critico ed estetico.

Il tema di quest’anno è “I cinque sensi“.

Orari

L’allestimento sarà all’interno del parco con opere interattive e laboratori manuali.

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Possibilità di prenotare il cestino pic-nic preparato da Born Cafè.