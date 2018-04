Progetto “Scuole in parallelo”, concerto alla scuola Copernico di Pontevigodarzere

Al via venerdí 27 aprile il progetto Scuole in parallelo, che per la prima volta in un ciclo di cinque concerti, tutti a ingresso libero, metterà insieme i corsi a indirizzo musicale di tre istituti comprensivi della provincia di Padova: il Primo IC Petrarca, il Quinto IC Donatello di Padova e l'IC Parini di Camposampiero.

Il progetto nasce dalla volontà dei docenti e dalla determinazione delle coordinatrici dei corsi a indirizzo musicale dei tre istituti, Cristina Fiscon, Manuela Giotto e Grazia Toscano, che con grande spirito di collaborazione e condivisione hanno realizzato un “Sistema di rete”, riferimento e polo artistico per il territorio padovano.

L'evento

Martedí 15 maggio all'auditorium della scuola media statale Copernico di Pontevigodarzere concerto delle orchestre Giotto, Donatello e Parini del I IC Francesco Petrarca di Padova, del V IC Donatello di Padova e dell'IC Giuseppe Parini di Camposampiero.

Prossimi appuntamenti

L'ingresso è libero per tutti i concerti.