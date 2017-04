Sea Shepherd in Y-40® con Alex Cornelissen

Una primavera di incontri legati dal fil bleu dell'acqua ad Y-40® The Deep Joy: la piscina più profonda del mondo apre un ciclo di incontri d'interesse per tutti gli appassionati del mondo marino.

Primo appuntamento lunedì 24 aprile alle 21, con il numero uno della più grande associazione mondiale per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini: il Capitano ​Alex Cornelissen, CEO di Sea Shepherd Global, protagonista di tante missioni per la difesa della vita negli oceani.

L'amministratore delegato della società fondata da Paul Watson racconterà le tante imprese da eco-pirata e le campagne intraprese in tutto il mondo per salvare e liberare animali in pericolo.

Più volte arrestato per “interferenze nel settore commerciale”, le sue azioni dirette alla difesa degli oceani ed alla protezione della fauna selvatica marina come foche, delfini e balene, non hanno mai previsto condanne legali: "In tutte le nostre azioni - spiega - non abbiamo mai causato ferite o lesioni a nessun essere umano e, quando abbiamo colpito, le navi sono state i nostri unici obiettivi".

Sea Shepherd, infatti, appoggia una intenzionale politica di affondamento o sabotaggio delle navi pirata che sono ritenute colpevoli di aver violato le normative internazionali in merito alla caccia delle balene, oltre ad occuparsi di operazioni di intelligence e denuncia delle attività di bracconaggio e ad informare l'opinione pubblica sulle minacce alla biodiversità nei mari di tutto il mondo tramite campagne stampa.

INGRESSO

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si gradisce la segnalazione della propria presenza a info@y-40.com o allo 049.8910416.

INFORMAZIONI

http://www.y-40.com/it/​

https://www.facebook.com/events/179226032597668/​