Rassegna Specola 2.5.0: Seconda stella a destra, visita guidata al cielo di Padova

Venerdì 28 aprile prende il via l'iniziativa "Seconda stella a destra - visite guidate al cielo di Padova", un tour da fare a piedi o in bicicletta nel centro storico di Padova accompagnati da una guida professionista per scoprire cieli, stelle, pianeti che si nascondono tra i portici, sulle facciate dei palazzi e nelle piazze.

A Padova scoprirete tracce di cielo disseminate per le vie: alcune sono custodite in luoghi celebri, come il ciclo di affreschi astronomici nel Salone di palazzo della Ragione o la rappresentazione dell’Universo nel Battistero del Duomo, altri son più nascosti, come lo scorpione scolpito su una colonna di piazza dei Signori.

La visita guidata, della durata di un’ora e mezza circa, accompagnerà in questa riscoperta della città, toccando una decina di luoghi “stellati”: da piazza degli Eremitani passando per il Caffè Pedrocchi, fino all’Orologio di piazza dei Signori.

Le visite guidate seguono il percorso della guida "Padova, seconda stella a destra", realizzata da Bas Bleu Illustration in collaborazione con Leopoldo Benacchio, astronomo ordinario di INAF – Osservatorio di Padova.

Sono possibili due itinerari, leggermente diversi per percorso, uno a piedi e uno in bicicletta.

Mercoledì 12 luglio, alle 18.30

in bici (partenza dal Pedrocchi)

Venerdì 29 settembre

in occasione della Notte europea dei ricercatori

Intero: 12 euro.

Famiglie (2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni) 20 euro.

Studenti dell’Università di Padova: 8 euro.

Bas Bleu Illustration

www.basbleuillustration.com​

info@basbleu.it - 388.6186656

Le prenotazioni si raccolgono fino a due giorni prima della data della visita guidata.

Per maggiori info contattare Bas Bleu Illustration: www.oapd.inaf.it/wordpress/specola250/visite-guidate-astronomiche/