Rassegna Specola 2.5.0: Seconda stella a destra, visita guidata al cielo di Padova

Venerdì 28 aprile prende il via l'iniziativa "Seconda stella a destra - visite guidate al cielo di Padova", un tour da fare a piedi o in bicicletta nel centro storico di Padova accompagnati da una guida professionista per scoprire cieli, stelle, pianeti che si nascondono tra i portici, sulle facciate dei palazzi e nelle piazze.

SCOPRI IL PROGRAMMA E LE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA SPECOLA 2.5.0.

A Padova scoprirete tracce di cielo disseminate per le vie: alcune sono custodite in luoghi celebri, come il ciclo di affreschi astronomici nel Salone di palazzo della Ragione o la rappresentazione dell’Universo nel Battistero del Duomo, altri son più nascosti, come lo scorpione scolpito su una colonna di piazza dei Signori.

La visita guidata, della durata di un’ora e mezza circa, accompagnerà in questa riscoperta della città, toccando una decina di luoghi “stellati”: da piazza degli Eremitani passando per il Caffè Pedrocchi, fino all’Orologio di piazza dei Signori.

Le visite guidate seguono il percorso della guida "Padova, seconda stella a destra", realizzata da Bas Bleu Illustration in collaborazione con Leopoldo Benacchio, astronomo ordinario di INAF – Osservatorio di Padova.

Sono possibili due itinerari, leggermente diversi per percorso, uno a piedi e uno in bicicletta.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 6 maggio, alle 10

a piedi (partenza dagli Eremitani)

Venerdì 2 giugno, alle 18

a piedi (partenza dagli Eremitani)

Mercoledì 21 giugno, dal pomeriggio a mezzanotte.

Presentazione della guida per bambini "Padova città di cielo, laboratori ed eventi"

Informazioni su basbleuillustration.com

Mercoledì 12 luglio, alle 18.30

in bici (partenza dal Pedrocchi)

Venerdì 29 settembre

in occasione della Notte europea dei ricercatori

COSTI

Intero: 12 euro.

Famiglie (2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni) 20 euro.

Studenti dell’Università di Padova: 8 euro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Bas Bleu Illustration

www.basbleuillustration.com​

info@basbleu.it - 388.6186656

Le prenotazioni si raccolgono fino a due giorni prima della data della visita guidata.

Per maggiori info contattare Bas Bleu Illustration: www.oapd.inaf.it/wordpress/specola250/visite-guidate-astronomiche/info@basbleu.it