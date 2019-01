“Secondo noi la donna...”, tra poesia e musica all’associazione Amici del mondo

“Secondo noi la donna”…tra poesia e musica

di e con

Johnny Asolari chitarra

Andrea Capovilla voce

Davide Giacometti voce recitante

Quando: Sabato 26 gennaio 2019

Dove: c/o il centro dell'associazione degli Amici del Mondo, in via Sansovino, 7 a Ponte San Nicolò (PD)

Ore: 21

Ingresso gratuito

Dettagli

Lo spettacolo “Secondo noi la donna” è un omaggio alla figura della donna e ai molteplici ruoli che ogni giorno ricopre: moglie, amante, madre, figlia, lavoratrice e a tutto l’universo femminile.

Attraverso la voce di uomini si parlerà di donne: L ’idea nasce dalla voglia di sottolineare le qualità che tutte le donne hanno e che rendono piena la vita degli uomini.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla donna nei molteplici ruoli che assume all’interno della società: generatrice di vita, compagna appassionata e sensuale, confidente e complice, sostegno per l’uomo e per la famiglia, figura emancipata, indipendente e autonoma della società moderna.

Attraverso riferimenti a donne, sia del passato che del presente, vogliamo testimoniare la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza per esserci al fianco, giorno dopo giorno, ed allietarci della loro presenza unica.

Nell’arco dello spettacolo verranno proposte canzoni e verranno letti testi, poesie e monologhi che parlano dell’universo femminile.

Johnny Asolari

Chitarra e Voce

Si dedica prima allo studio della chitarra classica e successivamente del canto, specializzandosi nella esecuzione della musica rinascimentale e barocca e del repertorio lirico con diversi insegnanti. Successivamente i suoi interessi musicali si orientano verso generi e programmi legati allo sviluppo delle tecniche esecutive della chitarra moderna.

L’ambito musicale per il quale si propone come esecutore spazia così dal canto gregoriano alla musica contemporanea, anche leggera.

Collabora con importanti gruppi corali e strumentali italiani con i quali si esibisce in numerosi teatri e in occasione di prestigiose rassegne in Italia e all’estero.

Ha preso parte a diversi progetti discografici con varie etichette quali Emi, Tactus, Chandos, Arts, Velut Luna.

Per quanto riguarda la musica leggera ha partecipato in qualità di corista alla registrazione dell’album di Franco Battiato “L’ombrello e la macchina da cucire”, oltre alla serie di esecuzioni dal vivo per il tour promozionale del disco stesso.

Nell’ambito della musica classica, di particolare interesse la registrazione del ciclo di cantate di D. Buxtehude “Membra Jesu Nostri” effettuata dal vivo nella Basilica Superiore di Assisi nel giugno 2000.

Andrea Capovilla

Voce

Appassionato di musica, già da ragazzo studia pianoforte e organo. Nel 2006 si diploma in Canto e nel 2008 in Didattica della musica presso il Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” di Padova. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alla lirica fino alla musica moderna e alla leggera.

Collabora con diverse formazioni corali e strumentali nazionali con le quali si esibisce in opere e concerti.

Attualmente sta frequentando il corso accademico di Composizione a indirizzo moderno presso il Conservatorio Statale di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

Davide Giacometti

Attore

Classe 1980, nasce a Padova dove tuttora vive e lavora. Nel 2006 consegue il diploma di attore presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, durante il percorso formativo studia con pedagoghi e registi internazionali tra cui Jurij Alschitz, Maurizio Schmitd, François Kahn, Maril Van den Broek, Pierre Byland e Arturo Cirillo. Dopo l’Accademia continua a formarsi seguendo laboratori e seminari con Emma Dante e Paolo Rossi. Attualmente collabora col Teatro Out Off di Milano con le regie di Lorenzo Loris, con Stivalaccio Teatro e con diverse compagnie teatrali che propongono canovacci originali di Commedia dell’Arte. Dal 2013 svolge laboratori teatrali all’interno dei percorsi scolastici di Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di Padova e della provincia; segue laboratori di Dizione, Teatro e Lettura Espressiva per ragazzi e adulti. Si occupa inoltre di formazione teatrale per enti pubblici e privati.

Photo © Stefano Peroni

Evento facebook https://www.facebook.com/events/715644168801646/

Gallery