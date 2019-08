“Secondo Orfea”, spettacolo a villa Immacolata

Dopo il successo della proposta estiva dello scorso anno, l’attrice e comica italiana Margherita Antonelli sarà nuovamente a Villa Immacolata di Torreglia (Pd), mercoledì 14 agosto, alle ore 21.30 con lo spettacolo Secondo Orfea.

Scarica il depliant dello spettacolo

La Antonelli veste i panni di Orfea, una vedova che vive a Gerusalemme nell’anno zero, le cui giornate si dividono tra il tempio, la fontana e quattro lenzuola da stendere, le chiacchiere con le altre donne. Una vita tranquilla e ordinaria, ma un giorno vengono ad abitare vicino a casa sua, un coppia di giovani sposi. Lei è incinta. Si chiamano Giuseppe e Maria. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa: i giovani sposi la coinvolgono in questo loro vortice, che sarà la vita del loro bimbo, del quale Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata nel quotidiano. Si instaura fra Orfea e il bambino un rapporto di profondo amore, dove la vita di Gesù è guardata con amorevolezza e buon senso, da una donna semplice e forte come Orfea.

La donna assiste alla crescita di questo Dio-Bambino, con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte madri che vorrebbero il meglio per il loro figlio. Con cipiglio sempre esuberante lei difenderà, sosterrà, criticherà e si addolorerà al seguito di questo ragazzo, il suo Gesù, come una madre attenta e amorevole. Lo ascolterà sulla montagna, lo difenderà da chi lo vuole denunciare, lo accudirà alla morte, e si rallegrerà di questo Dio che mantiene le Promesse sino alla Resurrezione.

La partecipazione è a offerta responsabile per sostenere le attività della Casa di spiritualità diocesana.

––––––––––––––––––

Margherita Antonelli diventa famosa grazie alle sue partecipazioni a Cielito lindo e Zelig - Facciamo cabaret; in quest’ultima interpreta l’inarrestabile donna delle pulizie. Attrice completa perché lavora sia in teatro, tv ed alcune esperienze cinematografiche. Partecipa poi a Quelli che il calcio dove fa l’imitazione di Recoba e in un film con Luciana Littizzetto intitolato Ravanello Pallido dove è co-protagonista. Conduce anche Zelig Women in Laugh e partecipa a Colorado Cafè. Partecipa anche alla fiction tv Un ciclone in famiglia con Massimo Boldi.

Info web

https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/160/9%7C10%7C12%7C13%7C16%7C17/secondo-orfea.html