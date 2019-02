“Il secondo ritorno”, presentazione del romanzo di Giuliano Gallini a Laformadelibr

Mercoledì 6 febbraio, ore 18, presentazione del romanzo di Giuliano Gallini “Il secondo ritorno”.

Con l’autore dialoga Marco Cavalli.

Libreria La forma del libro

Via XX settembre

Padova

Una storia tra passato e presente che indaga il ruolo delle donne nelle relazioni sentimentali

Joseph Conrad è perplesso. Il suo ultimo romanzo, Il ritorno, non ha avuto una buona accoglienza fra gli editori e i critici. Il libro racconta di una donna che abbandona il marito per un altro uomo. Gli lascia una lettera per spiegare la sua decisione, ma poco dopo si pentirà e tornerà sui suoi passi. Nel frattempo nel paese di campagna in cui Conrad si è rifugiato sta scoppiando uno scandalo: una donna è scappata dalla casa in cui vive con il marito, il glio e il suocero.

Milano, giorni nostri, un’artista contemporanea sta mettendo in scena Il ritorno per una nuova opera. È sposata con un manager all’apice della carriera che sta per tagliare un traguardo importante, ma è stanca, delusa da un rapporto che si nutre ormai solo di convenzioni. Decide di interromperlo, ma dopo essere uscita di casa e aver trascorso una giornata fra i dubbi, decide di tornare sperando che il marito non abbia ancora letto la sua lettera d’addio.

L’autore

Giuliano Gallini è nato a Ferrara e vive a Padova. È dirigente di una delle maggiori aziende italiane di servizi, dove si occupa di sviluppo e marketing. Ha esordito nel 2017 con Il con ne di Giulia, edito da Nutrimenti.

