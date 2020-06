"SediMenti – Ripensarsi per ripartire", incontri online e spunti post-covid per associazioni e organizzazioni

Il 22, 24 e 30 giugno, l’area animazione di Progetto Giovani realizza SediMenti, un ciclo di tre conversazioni online per proporre, alle associazioni e alle organizzazioni soprattutto, un approfondimento sulle prospettive e sui possibili scenari che stanno scaturendo dalla recente crisi sanitaria.

Ciascun appuntamento prevede un momento pubblico, dalle 16 alle 17, aperto a tutte le associazioni di Padova e un laboratorio, su invito e iscrizione, dalle 17 alle 19 circa.

Il programma

I tre incontri sono condotti da Michele Marmo, Presidente di AssociAnimazione – Associazione nazionale per l’animazione sociale e culturale e si svolgono sulla piattaforma di teleconferenza ZOOM.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Le iscrizioni online. Gli iscritti riceveranno conferma e link al meeting.

Lunedì 22 giugno, ore 16

Gli scenari sociali e le prospettive di innovazione

interviene Flaviano Zandonai, sociologo e innovation manager

Mercoledì 24 giugno, ore 16

Gli scenari economici e di sostenibilità

interviene Ivana Pais, Docente di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica

Martedì 30 giugno, ore 16

Gli scenari urbani e le politiche partecipative

interviene Francesco Musco, Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Urbanistica e Pianificazione del Territorio di IUAV

Registrati online

L’isolamento forzato, determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19, ha obbligato gruppi, associazioni e organizzazioni socio-culturali a sospendere, rinviare o annullare la programmazione di eventi e iniziative, e ha tracciato una linea di confine invisibile – ma netta – tra ciò che è essenziale e indifferibile e ciò che non lo è, costringendoli a escogitare soluzioni nuove, mai considerate prima d’allora.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è parte di Energie, un progetto dell’ufficio Progetto Giovani per riconsiderare quanto attivato durante la quarantena come risorsa per la trasformazione di modelli esistenti e la costruzione di un nuovo paradigma… on line e on site!

Gli ospiti

Flaviano Zandonai

È sociologo, ricercatore, formatore e consulente nel settore nonprofit e dell’’impresa sociale. Collabora con enti di ricerca, società editoriali e reti di innovazione sociale a livello nazionale.

Ivana Pais

Professore associato di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica. Studia le nuove forme di lavoro nell’economia digitale. È tra i massimi esperti di crowdfunding in Italia.

Francesco Musco

Architetto e urbanista, è Professore Associato di Pianificazione Urbanistica ed Ambientale presso IUAV. Si occupa di rigenerazione urbana, policy design, pianificazione e valutazione ambientale strategica, cambiamenti climatici e strategie di mitigazione ed adattamento, pianificazione energetica ed ambientale, pianificazione dello spazio marittimo e delle aree costiere.

Per informazioni

PG Toselli 3.0

piazza Caduti della Resistenza, 7 – Padova

Email: padovapglabs@gmail.com

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/sedimenti-ripensarsi-per-ripartire/