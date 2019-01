Segnavie 8, incontro con Damiana Natali, Direttore d’orchestra, al Poi X

Martedì 5 febbraio, con inizio alle 17.45, al Multisala Pio X (via Bonporti 22), ultimo appuntamento della ottava edizione di Segnavie, il format di incontri e confronti ideato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. A far calare brillantemente il sipario su un’edizione che ha costantemente affollato le sedi degli incontri proponendo confronti di notevole caratura, sarà una donna Direttore d’orchestra, tra le poche nel panorama internazionale della grande musica.

La protagonista della serata sarà il Maestro Damiana Natali.

La musica quindi al centro dell’incontro, ma anche l’eterno tema del rapporto, professionale e non, tra uomo e donna, alla luce dell’esperienza quotidiana di una protagonista indiscussa della scena musicale internazionale.

L’ingresso all’incontro è libero ma, dato il prevedibile grande afflusso, è necessario prenotarsi preventivamente sul sito www.segnavie.it o telefonando al numero 049 660405.

Cambiare Musica: 7 note per dialogare

“La musica è un’espressione e un linguaggio universale, che comunica con il mondo intero. Le note sono solo 7 ma hanno la possibilità di completarsi, interagire e mescolarsi, ripetersi e rigenerarsi. È un alfabeto unico e speciale che viene compreso da ciascuna nazione ed ogni etnia, è illimitato e non si esaurisce.”

È questo il pensiero di Damiana Natali, protagonista dell’ultimo incontro dell’ottava edizione di Segnavie. Direttore d’orchestra, è una delle poche donne al mondo a ricoprire questo ruolo.

L’incontro affronterà vari temi legati all’arte delle 7 note: la relazione tra spiritualità e musica, la sua capacità di trasformare e di formare, l’importanza di trasmettere la cultura musicale alle nuove generazioni, l’orchestra come metafora della convivenza interculturale.

Con la Natali, donna in un ambiente professionale marcatamente maschile, verrà affrontata anche un’altra forma di dialogo: quello tra maschile e femminile. Un ponte non sempre agevole da creare.

Chi è Damiana Natali?

Damiana Natali ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni. Compositore e direttore d’orchestra, si è formata nei Conservatori G. Verdi di Torino e Milano, seguendo poi scuole di alto perfezionamento. Ha seguito grandi maestri, tra i quali: Wolfgang Sawallisch, Georges Prêtre, Rafael Frühbeck de Burgos, Riccardo Muti, Donato Renzetti ed Antonio Pappano; quest’ultimo, all’Accademia Santa Cecilia a Roma e alla Royal Opera House a Londra.

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti: il Premio di Composizione dell’International Federation of Business and Professional Women nel 2000, il prestigioso Premio internazionale Venere d’Argento per la Musica nel 2010 ad Erice, il Premio Internazionale Barozzi per l’Arte e la Cultura nel 2012 a Novara.

Le sue composizioni sono state trasmesse dalle reti Rai e Mediaset e tra queste – in mondovisione – “Soffio di Luce”, composto nel 2001 per Papa Giovanni Paolo II. Nel 2015 il brano è stato scelto per rappresentare la Fondazione Internazionale Adkins Chiti su oltre 120 composizioni provenienti da tutto il mondo.

Da anni svolge intensa attività di direttore d’orchestra presso Orchestre Italiane ed estere e nel 2008 ha fondato l’Orchestra Ars Armonica, che compie nel 2018 10 anni di musica e che ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico e critica.

Intervistata da Katy Mandurino

Giornalista dal 1993, si è sempre occupata di temi economici e finanziari. Le sue esperienze professionali riguardano la carta stampata, la televisione, il web, la radio e gli uffici stampa.

Dal 2001 al 2018 ha ricoperto il ruolo di caposervizio all’interno del gruppo 24 Ore: prima nella redazione milanese di Ventiquattrore Tv, canale satellitare del gruppo editoriale economico finanziario, poi nella redazione padovana del Sole 24 Ore NordEst, settimanale sull’economia territoriale di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige, che ha diretto per otto anni, e infine nella redazione milanese Economia e imprese del quotidiano Il Sole 24 Ore, dove ha operato fino al 2018.

Informazioni e prenotazioni:

Ingresso libero con prenotazione, fino a esaurimento posti

www.segnavie.it

049 660405 (Segreteria organizzativa: P.R. Consulting)

Info web

http://www.segnavie.it/cambiare-musica/