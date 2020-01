Segnavie: "Il lavoro che serve", incontro con Annalisa Magone al San Gaetano

Giovedì 30 gennaio, ore 20.45, a Padova, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, in programma l'incontro dal titolo

"Il lavoro che serve. Persone nell’industria 4.0" con Annalisa Magone.

È un’originale analisi su un tema fondamentale, quello del lavoro, a concludere, giovedì 30 gennaio al Centro Altinate San Gaetano la nona edizione di Segnavie – Orientarsi nel mondo che cambia, format di approfondimento culturale, ideato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il focus sarà puntato su “Il lavoro che serve”, ovvero quello che i robots non potranno (forse) mai fare e che le macchine trasformano, ma non eliminano.

Ad analizzare il tema è stata chiamata Annalisa Magone, presidente di Torino Nord Ovest, centro di ricerca su lavoro, impresa e innovazione. Divulgatrice, esperta di innovazione e comunicazione, la relatrice è anche responsabile di LaboraTono, unità di ricerca congiunta fondata con l’Istituto Superiore Mario Boella per sviluppare progetti interdisciplinari, tecnologici e sociali. È membro del comitato scientifico di IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro. Recentemente ha pubblicato, con Tatiana Mazali, “Il lavoro che serve. Persone nell’industria 4.0”.

È convinzione di Annalisa Magone che: “Mentre la tecnologia ci cambia, la via italiana all’industria 4.0 ha un dato certo: prima vengono le persone con la loro capacità di far crescere le organizzazioni”.

Ad essere protagonista di questo cambiamento è la fabbrica intelligente, luogo dove “la possibilità tecnica di ottenere elevati livelli di efficienza nell’utilizzo di impianti flessibili e multifunzionali, di monitorare i mercati e dialogare con i clienti a costi limitati, grazie alle soluzioni sviluppate nel mondo dei media digitali. In definitiva, di consentire l’integrazione organica tra imprese e consumatori, tra fabbrica e società.”

Utopia? No, considerato che, afferma la studiosa: “Tutte le innovazioni organizzative, tecnologiche e culturali, sviluppate dal mondo industriale, a partire dagli anni ‘80, hanno perseguito il sostanziale obiettivo di tenere insieme industrialità e personalizzazione, serialità e unicità”.

