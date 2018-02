"É un segreto", mostra con le illustrazioni di Sarah Khoury alla libreria Pangea

É un segreto - mostra di illustrazione

dal 3 al 29 marzo

libreria Pangea

Sarà inaugurata sabato 3 marzo alle 17.30 alla libreria Pangea una nuova mostra di illustrazione: è una raccolta delle tavole originali e degli schizzi a matita che hanno dato vita all'albo illustrato “É un segreto” (Kite edizioni), opera di Sarah Khoury.

La mostra

É un’estate lontana quella raccontata dalle illustrazioni, dove una bimba sta trascorrendo le vacanze con un nonno speciale. Ma tutte le notti il nonno scompare e la bimba curiosa lo segue per scoprire il suo segreto.

Nelle bellissime tavole Sarah Khoury riesce a ricreare tutta la vitalità del mare e dei piccoli abitanti della spiaggia, con pazienti tratteggi a matite colorate su carta, che dimostrano una profonda conoscenza e amore per il mondo della natura.

Dettagli

Nel giorno dell’inaugurazione l’autrice sarà a disposizione per le dediche

La mostra rimarrà aperta fino al 29 marzo seguendo gli orari della libreria

Orari di apertura: 9.30-12.30 e 15.30-19.30 (chiuso lunedì mattina e domenica)

Ingresso gratuito

L'artista

Sarah Khoury (1984) è diplomata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia e specializzata in illustrazione per l’ infanzia. I suoi albi illustrati sono stati pubblicati a partire dal 2011. Vive e lavora in Francia.

www.sarahkhoury.com