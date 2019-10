Il segreto degli antichi saggi: seminario yoga sul potere delle torsioni

Cosa c'entrano i saggi con le torsioni? Questo è il seminario perfetto per scoprirlo! Infatti le asana ( =posizioni dello Yoga) di torsione portano tutte il nome di un saggio, un veggente, e la mitologia indiana è ricchissima di racconti sul loro immenso potere: i Veggenti, infatti, sono coloro che «conoscono ogni cosa, rimanendo immobili». Cosa possono raccontarci, dunque, i Veggenti, di noi stessi?

La pratica somatica, cioè consapevole e attenta, delle torsioni alleggerisce fatiche e scioglie tensioni, rinnova le energie interne e, soprattutto, ci rivela punti di vista più completi: la nostra saggezza. Troviamo i miti nel Corpo (con la maiuscola) attraverso i Veggenti, e ascoltiamo cosa ci dicono sulla nostra qualità di movimento e di quiete! L'appuntamento si terrà a Padova il 17 novembre prossimo presso La Casa Azzurra.

A chi è destinato l’incontro? Il workshop è aperto a tutti, praticanti esperti o debuttanti curiosi: infatti l’approccio esperienziale, specifico dell’insegnante, permette a tutti, anche ai partecipanti più esperti, di sorprendersi e di trovare spunti interessanti. Ottimo approfondimento per insegnanti di Yoga, per arricchire le proprie proposte con sfumature interessanti. Sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta.

l seminario sarà guidato da Laura Voltolina. Insegnante certificata Yoga Ratna, Integrazione Posturale, Anatomia Esperienziale, Thai Yoga Massage e Meditazione. Esperta di miti, leggende e simboli.

Insegnante di Yoga con 19 anni di esperienza, oltre ai corsi settimanali di yoga per tutti, guida da anni proposte specifiche per gestanti, atleti e psicologi. Ha portato lo yoga all'interno di gruppi di persone tutte affette da Sclerosi Multipla, in comunità terapeutiche per il recupero da dipendenze e all'interno dei dipartimenti per i disurbi del comportamento alimentare.

Guida seminari in Italia e all'estero seguendo un approccio personale e inconsueto: unisce all'evocazione del mito, dell'archetipo e del simbolo, un lavoro corporeo sapiente, preciso e somatico.

