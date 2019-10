Sca seleziona i migliori baristi ad Albignasego presso Diemme Academy

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre presso la Diemme Academy – il nuovo spazio formativo di Diemme dedicato a tutti coloro che vogliono crescere nel mondo del caffè e non solo – si terrà una delle tappe di selezione valide per i Campionati italiani 2020 organizzati da SCA (Specialty Coffee Association), la più importante associazione di settore che promuove in tutto il mondo la cultura del caffè di qualità.

Questo il programma previsto per le tre giornate di gara, ad ingresso libero dalle 9 alle 18 per tutti i professionisti, operatori dei media e appassionati:

venerdì 4 ottobre: selezioni baristi

sabato 5 ottobre: selezioni latte art e coffee in good spirits

domenica 6 ottobre: selezioni brewers

Le selezioni saranno arricchite da degustazioni, laboratori, interventi di esperti e campioni del settore. Come ogni anno, le finali che decreteranno i campioni italiani di ciascuna categoria si svolgeranno in occasione del Sigep di Rimini (18 – 22 gennaio 2020).

La location

Il centro di formazione professionale Diemme Academy di Padova comprende 5 aule didattiche, un auditorium e diverse aree studio dedicate esclusivamente allo sviluppo dei talenti e alla preparazione completa in ambito bar, pasticceria e ristorazione.

L’offerta formativa presenta percorsi d’eccellenza, tutti svolti da esperti di settore e nomi illustri nel panorama food&beverage, con l’obiettivo di accompagnare i professionisti all’avvio o al miglioramento del proprio esercizio, maturando competenze specialistiche nei diversi campi d’interesse.

Formazione consapevole e approfondita dunque, che privilegia l’aspetto pratico senza dimenticare i fondamenti teorici, e che, grazie ai gruppi ristretti di partecipanti, si traduce quasi in una forma di consulenza personalizzata.

Oltre ai corsi del programma SCA (rivolti a quanti desiderano ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale) e a una proposta didattica capillare sul mondo caffetteria, l’Academy offre anche percorsi di formazione specifici per acquisire o migliorare le competenze in ambito food e ristorazione, bartending e bar management.

Gli eventi serali a carattere più divulgativo accolgono invece appassionati e amatori: si tratta di seminari con degustazioni di alto livello, che fanno di Diemme Academy un polo di riferimento per la scoperta e la diffusione della conoscenza e delle buone prassi in ambito enogastronomico.

Informazioni e contatti

Web: http://www.diemmeattitude.com/academy

- https://www.facebook.com/diemmeacademy/