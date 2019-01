Selezioni nazionali del concorso europeo “Una voce dal Livenza” a Curtarolo

Sono aperte le iscrizioni per le selezioni nazionali del concorso europeo “Una voce dal Livenza”, che si svolge ormai da vent'un anni a Sacile (PN) ma che coinvolge sempre tutto il territorio del padovano con le proprie selezioni e i concorrenti che partecipano ad un evento di qualità, Nel 2018 il concorso ha portato nel week end di ferragosto in piazza a Sacile quasi cinquemila spettatori e quest'anno, forte del successo scorso vuole battere tutti i record. Ad oggi sono 155 i concorrenti iscritti da tutta Italia e da alcune Regioni Europee.

Le selezioni 2019 inizieranno in provincia di Treviso continuano con la tappa in provincia di Padova, precisamente a Curtarolo, dove l'Associazione VolaVoce diretta dal M° Dino Vighesso, ospiterà il 27 gennaio la seconda selezione live di tutti coloro che vorranno farsi ascoltare dalla commissione tecnica, presso il Greenwich Risto Pub di Via S. Andrea a Curtarolo (PD).

Non ci sono particolari limiti di partecipazione, se non età minima 8 anni, canzoni edite ed inedite, le iscrizioni sono gratuite per le selezioni. I più bravi approderanno poi alla Semifinale Nazionale a Luglio a Sacile, dove una giuria di addetti ai lavori sceglieranno i 32 finalisti.

Per iscriversi inviare una mail a iscrizionivmc2018@gmail.com o seguire il link di seguito: https://iscrizionivmc2018.wixsite.com/unavocedallivenza/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1120226168145232/