“Selva di libri”, Antonella Boralevi con “Chiedi alla notte” a Selvazzano Dentro

Venerdì 5 luglio alle ore 21 al Parco di Villa Cesarotti secondo appuntamento con “Selva di Libri” percorsi di lettere e senssi: ospite la scrittrice Antonella Boralevi di "Chiedi alla notte" con la presentazione di Giancarlo Marinelli e gli effetti visivi e sonori di Francesco Lopergolo.

Scarica il volantino con tutte le iniziative di "Estate sotto le stelle 2019"

La rassegna di eventi culturali "Estate sotto le stelle 2019" è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Nuova Provincia di Padova e inserita nel circuito culturale “RetEventi”, con Selvazzano Giovani e la Pro Loco di Selvazzano Dentro.

Programma prossimi eventi

Venerdì 12 luglio alle ore 21 - “Selva di Libri” percorsi di lettere e sensi: Marco Bonini "Se ami qualcuno, dillo" presentazione di Giancarlo Marinelli - Effetti visivi e sonori di Francesco Lopergolo.

Martedì 16 luglio - A spasso nell'universo "50° anniversario allunaggio" serata astronomica all'aperto organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili di Padova.

Dal 18 al 21 luglio Festa giovani dentro 2019 a cura della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro.

Ingresso

Ingresso libero

Per Informazioni

Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro

Tel. 049/8733999 – 049/8733826

In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno dell’Auditorium San Michele Arcangelo in via Roma 68/b eccetto i seguenti: 16 luglio serata astronomica: recupero il 17 luglio e per la Festa giovani Dentro 2019 non sono previsti recuperi.

Dopo una pausa nel mese di agosto gli eventi estivi riprenderanno il 30 agosto con numerose sorprese.

Selvazzano che… Estate!

