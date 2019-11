“Selvazzano... città della lirica” con il tributo a Haydn, Mozart e Rossini all'Auditorium San Michele

Torna, nella sua nona edizione, la rassegna “Selvazzano: Città della Lirica” nell’ambito del Festival Liricheggiando che si terrà all’Auditorium San Michele Arcangelo in via Roma 68/B a Selvazzano Dentro.

Scarica la brochure con tutti gli appuntamenti

«La Lirica è oramai di casa a Selvazzano Dentro - spiega il Sindaco Giovanna Rossi - e, per il nono anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a presentare un calendario di tutto rispetto che si svolgerà da novembre 2019 a febbraio 2020, facendo da capofila nel Festival Liricheggiando che vede realizzarsi concerti lirici oltre che nella nostra Città anche nei Comuni di Montegrotto Terme, Rubano e Due Carrare. L’edizione di quest’anno accosta i grandi nomi del panorama lirico tra cui Verdi, Puccini, Mozart e Rossini ad alcune delle più belle voci provenienti dall’Italia e dall’estero, dando un respiro internazionale alla Rassegna che di anno in anno si è rinnovata portando sul palcoscenico del San Michele progetti originali, musicisti e cantanti che hanno poi preso parte ad altrettanti importanti festival dedicati all’Opera Lirica».

Scopri tutti gli apputamenti di “Selvazzano... città della lirica”

«La direzione artistica - aggiunge il Sindaco Giovanna Rossi - è stata affidata all’Associazione I Musici Patavini nella persona del soprano padovano Stefania Miotto, docente di canto moderno ed attiva da diversi anni come organizzatrice, regista e vocal coach di musical e spettacoli per e con i giovani talenti del panorama lirico e moderno di tutta Italia. Averla tra noi a Selvazzano ci consentirà di conoscerla al di fuori delle apparizioni televisive in una veste, quella di direttore artistico, in cui ha dimostrato di avere tantissime idee e competenze che saranno sicuramente un valore aggiunto a questa IX^ Rassegna. Non ci resta che attendere il grande inizio della nuova Stagione del Belcanto, dandoci appuntamento sabato 16 novembre all’Auditorium San Michele, orgogliosi di vivere a Selvazzano… la Città della Lirica!».

Info

Ufficio cultura

Palazzo Eugenio Maestri Via Roma, 32 Selvazzano Dentro (Pd)

tel. 049.8733826 – 049.8733999

cultura@comune.selvazzano-dentro.pd.it

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Infolive

388-9507688

Prevendite

TIF VIAGGI, Tencarola di Selvazzano, via Padova nr. 30, tel. 049-8685636

Acquisti on-line sul sito

www.imusicipatavini.it

Biglietti disponibili in Auditorium un’ora prima dell’inizio del concerto.

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?id=584&area=H