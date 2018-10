Al via l’ottava rassegna “Selvazzano... Città della lirica”: c'è il concerto “L’Elisir d’amore”

Sabato 6 ottobre alle ore 21 appuntamento con “L’Elisir d’amore” per l’apertura ufficiale dell’ottava rassegna “Selvazzano... Città della lirica” nell’ambito del Festival Liricheggiando che si terrà all’Auditorium S. Michele Arcangelo in Via Roma a Selvazzano Dentro.

La manifestazione

La manifestazione è inserita nel circuito culturale RetEventi della Provincia di Padova. Lo spettacolo vede l’orchestra Nazionale Artes, composta da 16 elementi e diretta dal Maestro Nicola Simoni, l’esibizione del Soprano Melissa Purnell, del Tenore Carlos Natale, del Baritono Sahan Gurkan, con la voce narrante di Annachiara Vitaliani. La storia ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto dall’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti) che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d'amore.

La stagione

“Il Belcanto è ormai da otto anni il protagonista dell’autunno a Selvazzano Dentro – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – ed è un progetto portato avanti con entusiasmo e passione, molto atteso dall’intera Cittadinanza. La programmazione 2018 è ricca di eventi di alto profilo artistico che coinvolgono non solo la Città di Selvazzano Dentro, ma anche molti altri Comuni della provincia di Padova dando vita alla quarta edizione del Festival Liricheggiando. La stagione è strutturata in modo da far conoscere allo spettatore le diverse sfaccettature della musica vocale ed avvicinare tutta la Cittadinanza, dai bambini agli adulti, al mondo della musica e al culto del bello”. “All’indubbio valore artistico degli interpreti – conclude l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – si aggiunge il significato sociale: i concerti della stagione lirica a Selvazzano, come di consueto, non prevedono un biglietto d’ingresso, ma viene data la possibilità di lasciare un’offerta libera a favore della neo nata associazione Insieme che promuove il progetto “Dopo di Noi” previsto da una legge nazionale, pensato per assistere e rendere più autonome le persone disabili in previsione del venire meno del supporto familiare”. Ingresso agli eventi gratuito.

Programma:

Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 21 ROSY D’ALTAVILLA

Sabato 3 novembre 2018 alle ore 21 GIOVANI TALENTI RUSSI

Sabato 17 novembre 2018 alle ore 21 GALA OPERETTA

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 21 SOSPIRI VENEZIANI