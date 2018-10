Mostra “Semi di Speranza nel paese dalle mille colline” nel cortile pensile di Palazzo Moroni

Il fotografo Andrea Signori e la onlus padovana Jardin de los Niños, con il supporto del Comune di Padova, organizzano una mostra che racconta la realtà di vita e di riscatto delle donne protagoniste del progetto, attivo in Rwanda, “Semi di Speranza”.

La mostra, attraverso gli scatti di Andrea Signori, intende contribuire a sensibilizzare e far conoscere alla cittadinanza esperienze concrete di cooperazione internazionale, legate in particolare ai temi della sovranità e sicurezza alimentare, lotta alla malnutrizione e sviluppo agricolo ecosostenibile, in linea con il secondo obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Iniziativa realizzata all’interno del Tavolo delle Associazioni di cooperazione internazionale del Comune di Padova.

Inaugurazione: sabato 13 ottobre

- ore 16, nel cortile pensile

Saluti e presentazione della mostra; intervengono: Francesca Benciolini - assessora alla cooperazione internazionale del Comune di Padova, Modeste Sezibera - responsabile tecnico del progetto e rappresentante del partner locale in Rwanda Caritas diocesana di Ruhengeri, il fotografo Andrea Signori e il presidente di Jardin de los Niños Stefano Sommacal.

- ore 16.30, in sala Paladin

Testimonianza del responsabile locale del progetto Modeste Sezibera e proiezione di brevi videointerviste girate in Rwanda

A seguire bio-aperitivo

Per informazioni

Ingresso libero, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18.

Jardin de los Niños

telefono 049 8935460

cell. 346 7356872

sito www.jardin.it

Facevbook https://www.facebook.com/events/533339330413180/

