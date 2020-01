A Padova il seminario "I laboratori della traduzione"

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova con la Step Language Service di Mario Pennacchio e Dina Ostuni propongono i Laboratori di Alta Formazione Professionale sulla Traduzione, una giornata in cui esperti in traduzioni settoriali accompagneranno i partecipanti in un viaggio nel periglioso Mondo della Traduzione analizzando dilemmi irrisolvibili, errori e falsi amici. Appuntamento il 20 gennaio alle ore 9 presso SSML di Padova, Riviera Tito Livio 43.

Attraverso una riflessione teorica ma anche con un approccio molto pratico e deontologico che coinvolgerà i partecipanti in una serie di esercitazioni, ci si addentrerà nel mondo della traduzione di testi letterari e cinematografici per l'infanzia, analizzando in modo particolare il linguaggio della Walt Disney, e successivamente nel mondo della traduzione giuridica, concentrandosi sui falsi amici dell'inglese giuridico.

Infine, ci sarà un laboratorio sul settore sempre più dinamico della localizzazione come valore aggiunto alla traduzione. Nell'ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione delle aziende, la localizzazione si spinge ancora più in là della traduzione poiché comprende una dimensione culturale: è il processo di adattamento di un testo, un prodotto o un servizio per una zona geografica specifica. La localizzazione, tenendo conto degli aspetti culturali, presuppone, quindi, una comprensione più dettagliata sia della lingua di partenza sia di quella di arrivo e così il traduttore diventa parte attiva nell’espansione dell’azienda all’estero. I relatori presenteranno la loro esperienza come traduttori per due delle più grandi case editrici inglesi nonché come proofreader per le grandi multinazionali come Nike, Ford, Amazon, Microsoft, Walt Disney ed altri.

Informazioni e contatti

Quota di iscrizione: 30 euro

Web: http://www.mediatorilinguisticipadova.it/seminario-i-laboratori-della-traduzione/