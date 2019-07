"Diventare Seo specialist", un seminario gratuito a Padova

Seminario gratuito per freelancer appassionati di digital marketing e neo laureati in marketing e comunicazione. Impara da un vero esperto come fanno la SEO i professionisti per posizionare un sito in prima pagina su Google e porta le tue competenze al prossimo livello con questo seminario in aula.

Giovedì 18 Luglio 2019, ore 14.30 presso Prima Posizione a Palazzo Giovanni, in viale dell'Industria, 60, scala B (35129) Padova.

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-seo-specialist-padova-pr/.

Cosa imparerai in questo nuovo seminario dal vivo:

I fondamenti della SEO: tutto quello che devi assolutamente sapere per cominciare con il piede giusto.

Come fare l’analisi seo di un sito web (seo-audit) per individuare le aree di miglioramento.

Come scegliere le giuste parole chiave in base alla matrice potenzialità di traffico, di successo e di conversione.

Le strategie più efficaci per migliorare davvero il posizionamento del tuo sito aziendale e come farlo in soli 24 ore senza spendere un euro in pubblicità e senza correre il rischio di subire penalizzazioni da Google.

Come trasformare il traffico organico in richieste di contatto e/o preventivo.

Bonus: gli errori (sconosciuti ai più) da evitare assolutamente per non vedere il tuo progetto fallire nonostante i tuoi sforzi.

Informazioni e iscrizioni

