A Padova il seminario gratuito "Come trovare nuovi clienti grazie al blog"

Seminario gratuito per imprenditori e responsabili della comunicazione. Come rendere attraente il proprio sito con il blog: la ricerca di nuovi clienti con la produzione di contenuti interessanti e coinvolgenti.

Martedì 3 Dicembre 2019, ore 14.30 presso Prima Posizione Srl - Palazzo Giovanni, Viale dell'Industria, 60 - scala B - 35129 - Padova.



Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-blog-pr/.

Il blog, uno dei primi strumenti di comunicazione sul web, è ad oggi un mezzo potente ed efficace per sostenere il potenziamento delle vendite e l’apertura a nuove fette di mercato e clienti. Principale strumento di posizionamento online, il blog consente di portare visitatori sul proprio sito web. In due ore otterrai soluzioni concrete per far conoscere la tua azienda grazie al blog.

Informazioni e iscrizioni

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-lavoro-team-pr/.