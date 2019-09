A Vigodarzere il seminario gratuito "Scopri come comunicare attraverso i social"

Seminario gratuito per per social media manager, responsabili marketing e titolari. Scegli il linguaggio e le soluzioni di comunicazione più adatte al raggiungimento del tuo scopo.

Martedì 8 ottobre 2019, ore 16.30 presso Agenzia immobiliare RE/MAX Crono, Via dell' Artigianato, 3 - 35010 - Vigodarzere (PD).

Il niglietto del seminario è gratis. Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-vigodarzere-comunicare-social-pr/.

Il vasto mondo dei social network ha spalancato innumerevoli possibilità di comunicazione con i propri potenziali clienti. Ma quanto usiamo effettivamente al meglio questi strumenti?

Nel corso del pomeriggio di formazione verranno affrontati numerosi argomenti tra cui la scelta del social in base agli scopi della propria attività; come decidere qual è il proprio target di riferimento e come impostare la comunicazione in base ad obiettivi e buyers.

