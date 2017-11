Seminario gratuito “Marketing per il punto vendita” a Conselve

Si terrà lunedì 4 dicembre a partire dalle 20.30 all’Ascom di Conselve in via Matteotti 28 il seminario gratuito rivolto ad approfondire le tematiche collegate al marketing per il punto vendita in un’ottica di rete.

Nel corso dell’incontro tenuto da Marianna Cerbone verranno analizzate le caratteristiche del consumatore di oggi e le esigenze di nuove esperienze di acquisto, le strategie per rafforzare il proprio business utilizzando il network tra aziende, la necessità di cambiamento per garantire lo sviluppo economico aziendale.

Il seminario, organizzato da Ascom Formazione Padova, è aperto a tutti.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare l’Ascom di Conselve allo 049 5384574 oppure scrivere a conselve@ascompd.com.