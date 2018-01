Seminario di Mindful Diet a Noventa Padovana

Per imparare a cambiare e gestire il proprio stile alimentare Bussola Segreta organizza il corso di Mindful Diet, un seminario di otto ore in programma domenica 18 febbraio, per imparare le tecniche di mindfulness applicate alla corretta alimentazione.

Mindfulness significa consapevolezza, fare cioè esperienza del momento presente, in modo accettante e non giudicante. Aiuta a percepire i propri stati emozionali interni nel momento in cui si manifestano e particolarmente quelli negativi, legati a tensioni e stress.

Imparare il concetto di Momento Presente (volto alle proprie esperienze sensoriali nel momento in cui si verificano e colto attraverso i cinque sensi) è fondamentale quando ha a che vedere con la fame emotiva. In questo ambito si parla di Mindful Diet, ovvero imparare la nutrizione corretta attraverso la consapevolezza.

Il corso è tenuto dalla ott.ssa Laura Cominato, biologa, nutrizionista, titolare di Besesseresano ed esperta nella motivazione al corretto comportamento alimentare.

COSTI

Il prezzo individuale del seminario è di 119 euro; in offerta promozionale a 99 euro portando un amico o prenotando entro il 22 gennaio.