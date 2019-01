Seminario gratuito “Organizza e gestisci il lavoro in team con Google Gsuite” a Padova

Vorresti scoprire quali sono gli strumenti più semplici per pianificare e gestire compiti e necessità professionali? Partecipa al seminario gratuito di prima posizione er titolari, CEO, amministratori, responsabili marketing, direttori commerciali ed export manager. Un modo per scoprire come utilizzare gli strumenti adatti a questo scopo, semplici nell'utilizzo, creati per le aziende e progettati per i team: migliora le tue performances aziendali. Non vedi l'ora di organizzare e pianificare il tuo lavoro? Ti aspettiamo al seminario!

Dettagli

Appuntamento Martedì 22 gennaio, ore 14.30 presso Prima Posizione Srl, Viale dell'Industria, 60 - Scala B - 35129 - Padova

Info e iscrizioni

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-lavoro-team-pr/