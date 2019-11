A Padova il seminario "L'esperienza del suono alla luce di conoscenze antiche e moderne"

L'associazione Studyo Yoga di Padova organizza un seminario aperto a tutti per vivere profondamente la dimensione del suono attraverso il corpo, riscoprendolo come strumento musicale e luogo vibrante, per dedicarsi un luogo e un tempo di connessione e benessere con se stessi, per arricchire la propria pratica yoga, personale e di insegnamento, creando una sintesi tra il mondo dell'espressione musicale e le antiche sapienze veicolate dalla cultura orientale e dalla sacra lingua sanscrita. Questo seminario è in via di approvazione come Formazione Continua annuale per tutti gli insegnanti soci YANI.

Il programma

Grazie alla partecipazione di un esperto riconosciuto in ambito musicale, durante la mattinata approfondiamo l'anatomia e la fisiologia del suono dal punto di vista tecnico-scientifico, il suono inteso come vibrazione, esteriore e interiore, i suoi effetti e la sua relazione con l'ascolto, la pausa e il silenzio. Il corso si propone esperienziale, pertanto la teoria è integrata con sperimentazioni individuali e di gruppo, con e senza strumenti di accompagnamento.

Nel pomeriggio entriamo nella filosofia indiana per scoprire il valore cosmogonico del suono e della parola, guardiamo alla letteratura antica dedicata al suono, dai Veda attraverso le Upaniṣad fino ai testi del tantrismo. Ci soffermiamo sulla pronuncia accurata dei suoni dell'alfabeto sanscrito, dal punto di vista fonetico, fonologico e vibrazionale; quindi lo sperimentiamo con una pratica dedicata ai bija-mantra.

Concludiamo portando la nostra consapevolezza all'interno, contattando il suono interiore grazie ad una meditazione guidata e al rilassamento finale che integrerà il lavoro svolto nella giornata.

Informazioni e contatti

Prenotazioni: 049-8765349 | Mail: associazione@studyoyoga.it