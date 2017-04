Seminario di public speaking all'Associazione Culturale Fantalica

Il corso intende proporre un approccio pratico, utile per assimilare concetti affrontati nei corsi base di public-speaking. La teoria in questa fase lascia il posto all'applicazione pratica, contribuendo a sciogliere quei nodi personali e emotivi che impediscono alla persona di sentirsi libera di comunicare in maniera efficace.

Durante le lezioni verranno affrontati tutti i canali della comunicazione, verbale, paraverbale e non verbale, utilizzando strumenti dinamici e attivi.

Le lezioni verteranno infatti su esercizi e training, tutti focalizzati sull'atto della comunicazione, in modo tale che chiunque abbia affrontato già gli aspetti basici della comunicazione sia in grado di partecipare.

Obiettivi: Sciogliere nodi emotivi e personali attraverso l'approccio pratico Preparare l'allievo al confronto diretto con il pubblico Applicazione di tecniche di comunicazione in diversi casi specifici .

Programma: Il nuovo percorso di public speaking è solo pratico, richiederà agli allievi tanta partecipazione attiva e pratica soprattutto nelle ore di lezione.

Training in coppia e per gruppi

Training sull'identità

Training nel tempo e nello spazio

Giochi di role - Playing Comunicazione che circola

Training sui bisogni Fase di chiusura-bilancio

Esercizi con la musica

Durata 8 ore

Lezioni 1 giornate

Giorno sabato 8 luglio

Orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30

Iscrizioni fino al 01/07/2017 https://goo.gl/J3pKy9

Data inizio iscrizione: 10/04/2017

Data fine iscrizione: 08/07/2017

DATA: sabato 8 luglio 2017

​LUOGO: Via Giovanni Gradenigo 10, Padova

Per informazioni: Associazione Culturale Fantalica

ORARI dal lunedì al venerdì 10-15/16-20

CONTATTI tel. 0492104096, cel. 3483502269 mail. fantalica@fantalica.com