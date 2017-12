"Come vincere nel web", seminario a Padova

"Come vincere nel web" è un seminario a cura della web marketing agency padovana Prima Posizione Srl.

L'evento è dedicato a titolari d'azienda, CEO, amministratori, responsabili marketing ed export manager per acquisire nuovi clienti, partner commerciali e distributori in Italia e all'estero grazie al web.

Con il seminario potrete scoprire quali sono le strategie più efficaci e lo schema pratico da seguire per ottenere realmente i risultati che desiderate dal web, applicabili per qualsiasi tipologia di sito e progetto aziendale.

L'incontro si terrà martedì 20 dicembre alle ore 9.30 nella sede di Prima Posizione, a palazzo Giovanni (scala B) in viale dell'Industria a Padova.

ISCRIZIONI

049.7380052

corsi@prima-posizione.it

http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-web-pr/