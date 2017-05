Seminario di vocalità e dizione a Padova

La voce è un vero e proprio strumento espressivo. Tutti la utilizzano, ma in pochi la conoscono bene, perdendosi così la possibilità di utilizzare al meglio per sfruttare al meglio le proprie potenzialità espressive e comunicative.

Molto spesso ci si rende conto di quanto una migliore espressione avrebbe reso più appaganti, efficaci e fluide mote esperienze relazionali e professionali.

Il seminario di vocalità e dizione promosso dall'associazione Fantalica si inserisce in un percorso formativo della propria espressività legato alla voce e alla dizione.

Grazie a questa esperienza seminariale sarà possibile iniziare un percorso esplorativo ed espressivo pratico.

Durante il laboratorio verrà effettuato un lavoro di impostazione vocale con l'utilizzo della respirazione diaframmatica.

Si giungerà poi ad un lavoro articolatorio in cui l'allievo andrà ad impostare le varie consonanti e i vari suoni vocalici all'interno del palato.

OBIETTIVI

Rendere cosciente l'allievo di quelle che sono le problematiche che si devono affrontare ogni qualvolta si abbia la necessità di centrare la propria voce e le proprie potenzialità vocali.

Come usare la respirazione costo-diaframmatica, per dare più corpo ed intensità alla voce.

Rendere cosciente l'allievo delle caratteristiche della propria dizione, difetti e potenzialità.

Pulire la dizione o, se si lavora scenicamente, la dizione del proprio personaggio.

DOCENTE

Riccardo Michelutti si diploma come attore nel 1994 all'accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma.

Ha collaborato come insegnante di dizione all'accademia d'arte drammatica Nico Pepe di Udine e come insegnante di interpretazione alla scuola di teatro A. L'Avogaria di Venezia.

Attualmente collaborando a Vicenza con l'associazione teatrale Theama Teatro insegnando al teatro Bixio e dirige la compagna del Teatro Improprio associata al teatro San Marco di Udine.

ATTIVITÁ PROPOSTE

Il respiro che diventa suono - dai fonemi alla parola. In una prima fase del laboratorio verrà effettuato un lavoro di training respiratorio.

In questa fase l'allievo andrà a prendere contatto con le varie parti del corpo, cercando di comprendere qual è il suo movimento respiratorio naturale.

Successivamente dovrà poi imparare a respirare utilizzando la respirazione costo-diaframmatica (respirazione che viene spesso utilizzata nell'interpretazione teatrale).

In una seconda fase si andrà a lavorare sulla dizione, impostando le vocali a livello palatale con le aperture e le chiusure che i suoni vocalici della lingua italiana richiedono. Si andranno poi a impostare le consonanti a livello prepalatale, palatale, bilabbiale, labbiodentale, dentale, velare ed alveolare.

DESTINATARI

Il seminario è rivolto a chi utilizza la parola e la dizione nell'ambito dell'interpretazione teatrale, cinematografica e radiofonica e chi, nella propria attività professionale, deve relazionarsi attraverso l'uso del corpo e della voce con un'utenza di vario genere.

Agli aspiranti attori, speaker, presentatori. A chi per professione deve esprimersi in modo efficace. A chi desidera migliorare la pronuncia, perdere inflessioni dialettali.

DETTAGLI

Durata 6 ore.

Sabato 15 luglio con orario 10-13 e 14-17.

Iscrizioni aperte fino all'1 luglio.

Sede dell'associazione culturale Fantalica, via G. Gradenigo, 10 - Padova (zona Porta Portello).

INFORMAZIONI

Associazione Fantalica

dal lunedì al venerdì 10-15 e 16-20

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - https://goo.gl/rpR0b5​