Il seminario "Geografia sottile dell'essere umano" presso Studyo Yoga a Padova

Come ogni anno, torna a Padova un insegnante di yoga internazionale: Patrick Tomatis della Fédération Nationale des Enseignants de Yoga di Parigi. L'associazione Studyo Yoga ospita il seminario di 2 giorni, sabato 28 e domenica 29 settembre, dal titolo "Geografia sottile dell'essere umano" ed è ispirato ad un passo della Chāndogya Upaniṣad (8, VI-6): «Cento e una, le vene del cuore. Una di esse sale fino alla sommità del capo. Risalendo lungo di essa, egli raggiunge l’immortale. Il resto, nella sua ascesa, si diffonde in tutte le direzioni».

Il seminario è aperto a tutti e ricordiamo che a tutti gli iscritti all'associazione Yani il seminario rientra nei crediti per la formazione continua riconosciuta.

Di seguito il programma delle giornate:

Sabato dalle 10.15 alle 12.30 dalle 15 alle 19.

Domenica dalle 09.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17.45.

Gli orari potranno subire lievi variazioni a discrezione del docente.

Materiale necessario: coperta personale, in sala troverete a vostra disposizione i tappettini per la pratica.

Informaizoni e contatti

Il numero dei posti è limitato e si richiede la prenotazione presso la segreteria: 049 8765349 o associazione@studyoyoga.it.

Web: http://www.studyoyoga.it

Il seminario si terrà in lingua francese. Traduzione consecutiva a cura di Nicoletta Vinelli. Patrick Tomatis è stato formato da Nil Hahoutoff, insegna Yoga dal 1969. E’ docente alla SCUOLA FRANCESE DI YOGA di Parigi per la formazione di insegnanti, a cui partecipa come membro del Comitato direttivo all’elaborazione programmi. Segretario generale Federazione Nazionale Francese Insegnanti di Yoga (F.N.E.Y.) e Presidente del Sindacato nazionale dei professori di yoga (S.N.P.Y.), partecipa a corsi di formazione per insegnanti di yoga in Italia, Germania, Svizzera e altri paesi europei.