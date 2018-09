Seminario di yoga con Patrick Tomatis a Padova

Come ogni anno torna a Padova Patrick Tomatis, ospite dell'associazione Studyo Yoga, il 29 e 30 settembre. Si tratta di un incontro pratico e teorico di 2 giorni sul tema: "Upeksha e Samatva: Yogasutra (II-18) e Bhagavad Gita (1-33) a confronto sull'equanimità nello yoga" e dal titolo : "Tutto si esprime secondo la sua natura propria: accoglienza consapevole".

Programma delle giornate:

sabato: dalle 10.15 alle 12.30 dalle 15 alle 19

domenica: dalle 09.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17.45

Gli orari potranno subire lievi variazioni a discrezione del docente. Il seminario si terrà in lingua francese. Traduzione consecutiva a cura di Nicoletta Vinelli.

Materiale necessario: coperta personale

Chi è Patrick Tomatis? E' un famoso insegnante di Yoga francese. Formato da Nil Hahoutoff, insegna Yoga dal 1969. E’ docente alla scuola Francese di Yoga di Parigi per la formazione di insegnanti, in cui partecipa come membro del Comitato Direttivo all’elaborazione dei programmi. E’ Segretario Generale della Federazione Nazionale Francese degli Insegnanti di Yoga (F.N.E.Y.) e Presidente del Sindacato Nazionale dei Professori di Yoga (S.N.P.Y.). Ricercatore in Scienze del Linguaggio.

Dettagli

Il numero dei posti è limitato e si richiede la prenotazione.