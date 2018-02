Antonio Razzi al Caffè Pedrocchi per presentare il suo libro “Un senatore possibile”

Da Radio Padova, dov’è ospite abituale del “Morning show”, al cuore di Padova. Il senatore Antonio Razzi sarà in città lunedì 12 febbraio alle 11 per presentare il libro autobiografico “Un Senatore Possibile” (Graus Editore).

L'evento

Un incontro, che si svolge al Caffè Pedrocchi, è organizzato da Radio Padova grazie all’amicizia radiofonica, nata nel corso dei mesi in cui le “incursioni” del senatore hanno reso ancora più frizzante il “Morning show” condotto da Barry Mason con la partecipazione dell’opinionista Alberto Gottardo. I due speaker della trasmissione nell’occasione dialogheranno con l’autore.

Barry Mason e Alberto Gottardo

“Non sarà un incontro convenzionale, di quelli in cui al protagonista si fanno un sacco di complimenti - spiegano Barry Mason e Alberto Gottardo - racconteremo l’uomo Razzi, probabilmente molto più interessante e piacevole del personaggio politico diventato macchietta suo malgrado per il linguaggio spesso sgangherato, ma anche capace di denudare brani di verità in una politica spesso farisaica. Antonio Razzi ha saputo diventare un beniamino dei nostri ascoltatori, i primi a entuasiasmarsi alla notizia che avremmo trasferito nel cuore di Padova per una mattina i nostri dialoghi abitualmente telefonici. La prima domanda? Chi le ha tradotto il libro in italiano? La seconda: lo farà tradurre in nordcoreano?”.