Mostra “Sensazioni Visive” Raffaella Corradini e Gianfranco Coccia alla Galleria città di Padova

Inaugurazione: sabato 6 maggio, ore 18

Presentazione di Barbara Ammanati

La mostra rientra nel programma degli eventi primavera-estate 2017 per la ricorrenza del Quarantennale della fondazione dell'Associazione Città di Padova.

Tra gli eventi collaterali giovedì 18 maggio si segnala il 4° incontro con il prof. Gabriele Righetto su “ Il pensiero del pittore” Incontri/worshop per indagare la pittura da parte di pittori.

Raffaella Corradini vive e lavora a Padova dove esercita la professione di medico oculista. Non avendo mai dimenticato la passione giovanile per la pittura, la Corradini ama farsi contaminare dai colori del mare che da sempre è parte integrante di se stessa. E, così, ci stupisce rilevando un inedito aspetto del suo carattere, formale e pignolo nell'attività medica quanto informale ed esplosivo nelle sue tele. Ha recentemente esposto a Milano nell'ambito della rassegna internazionale " FuoriSalone " In viaggio tra Arte e Design", dove ha riscosso significativi apprezzamenti.

Gianfranco Coccia, nato a Conegliano, vive e lavora a Padova dove svolge la sua attività di economista d'impresa. Nella sua creatività, sia pittorica che scultorea, si sente da sempre libero di muoversi verso sperimentazioni che lo portano dal figurativo al puro astrattismo. Ha esposto in varie rassegne collettive, sia in Italia che all'estero, riscuotendo positivi riconoscimenti.

Informazioni

La mostra rimarrà aperta sino al 20 maggio con orario d'apertura 16 -19, esclusi i giorni festivi.

tel. 389 8949505, orario galleria

www.assartepadova.it

